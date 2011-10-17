За фальсифікацією ліків стежать 800 працівників

За результатами 2010 року, обсяг фальсифікованих лікарських препаратів на українському фармацевтичному ринку становить 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Києві голова Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками Олексій СОЛОВЙОВ.

«Таку саму статистику щодо неякісних, фальсифікованих і незареєстрованих ліків дають і країни Східної Європи, зокрема, Польща, Угорщина, Словаччина», - зазначив О.СОЛОВЙОВ.

Водночас, за його словами, країни СНД «дають статистику щодо наявності на ринку неякісних препаратів, яка наближається до нуля».

«Така сама статистика була і у нас до 2009 року. Є думка, що до минулого року ця статистика приховувалася для того, щоб не турбувати населення нашої країни», - сказав О.СОЛОВЙОВ.

Він підкреслив, що з 2010 року служба по контролю за лікарськими препаратами рахує фальсифікат «поупаковочно».

«У системі контролю по всій країні працюють 800 чоловік, у кожному регіоні є обласна державна інспекція з контролю за якістю ліків, є сучасні лабораторії. У 2010 році було закуплено три сучасні лабораторії, продовжується переоснащення наших регіональних лабораторій. Наступного року в першому кварталі буде запущено ще 6 лабораторій», - повідомив О.СОЛОВЙОВ.