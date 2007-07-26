Одесі загрожує втрата статусу міста-курорту

Років через п`ятнадцять Одеса може втратити статус міста-курорту, якщо в процеси "дерибана" майна й землі оздоровчих комплексів не втрутиться мерія, зокрема, юридичне управління та міськуправління земельних ресурсів. Про це заявив директор муніципального департаменту рекреаційного комплексу та туризму Віктор АКСАНЮК, виступаючи на сьогоднішньому засіданні міськвиконкому.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, через недосконалість чинного законодавства України щорічно піддаються реконструкції й перепрофілюванню в середньому 3 санаторно-курортні установи.

Зокрема, зазначив директор департаменту, на цю осінь намічено реконструкцію санаторію «Фонтан». За словами В.АКСАНЮКА, «власники планують знести всі будівлі, а на питання про майбутню забудову й інвестора відповідають, що це комерційна таємниця».

В.АКСАНЮК додав, що ряд одеських санаторіїв вже працюють протягом весни-осені як дешеві готелі. Стабільно розвиваються, за його словами, перш за все, санаторії «Аркадія», «Магнолія», ім. Чкалова та «Лермонтовський».

В.АКСАНЮК охарактеризував стан галузі як передкризовий і запропонував створити міжвідомчу комісію з вивчення ситуації.

Довідка УНІАН. В Одесі діє 34 санаторно-курортні установи на 10 тис. 666 ліжко-місць. 23 оздоровниці працюють цілий рік. 6 санаторіїв належать Міністерству охорони здоров`я, стільки ж – ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», 4 - вузам, інші - міністерствам і відомствам. У 2006 р. обсяг наданих санаторно-курортними установами послуг перевищив 100 млн. грн.

В Одесі також функціонують оздоровчий дитячий центр «Молода гвардія» і 25 інших дитячо-юнацьких оздоровчих установ.