ЗМІ: студенти КПІ відстояли свого ректора

Увечері в четвер, 27 жовтня, відбулася зустріч представників студентства з міністром освіти і науки Дмитром Табачником.

За інформацією ZN.UA, завершилася вона «усною угодою про перемир'я» — міністр пообіцяв, що 2 листопада призначить на період до майбутніх виборів виконуючим обов'язки ректора НТУУ «КПІ» Михайла Згуровського.

Голова студради університету Олег Десятов вважає це перемогою колективу університету і зокрема студентства.

Нагадаємо, в середу, 26 жовтня, майже 5 тисяч студентів Київського політехнічного інституту прийшли до будівлі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Вони вимагали зустрічі з міністром Дмитром Табачником, однак той так до них і не вийшов.

Акція була викликана тим, що вже півтора місяця студентський і трудовий колектив КПІ не можуть отримати офіційної відповіді від Міністерства освіти, коли буде оголошено конкурс на заміщення посади ректора КПІ і хто очолить вуз з 1 листопада, коли закінчиться каденція діючого ректора.

Студенти КПІ раніше заявляли про те, що Д. Табачник збирається «захопити КПІ», тому що конкурс на посаду ректора досі не оголошено, хоча термін повноважень діючого ректора закінчується 1 листопада, а на попередніх виборах ректора, 7 років тому, конкурс було оголошено ще 28 вересня.