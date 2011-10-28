Черніговом розгулював чоловік з гранатою

У Чернігові затримано чоловіка, який у нетверезому стані ходив містом з гранатою часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС у Чернігівській області, до чергової частини міського відділу внутрішніх справ надійшло повідомлення, що у поліклініку зайшов пацієнт із предметом, схожим на ручну гранату і намагався спровокувати конфлікт, але після розмови з лікарем заспокоївся. Походивши коридорами, озброєний відвідувач вийшов на вулицю і направився у супермаркет.

На місце події негайно були направлені співробітники спец підрозділу "Беркут". Бійці помітили чоловіка у дворі будинку поруч із супермаркетом. На вимогу зупинитися він пообіцяв кинути гранату під ноги правоохоронцям. Тоді один з них відволік увагу, а другий підскочив до чоловіка і затиснув його руку із гранатою у своїй.

Відібравши гранату, міліціонер побачив, що на ній чека була на місці, а прижимного важеля вже не було. Правоохоронець відкинув гранату, але вибуху не сталося. Тоді бійці накрили гранату шоломом і стали чекати вибухотехніків, адже осколки гранати Ф-1 здатні вбити на відстані 200 м.

Експерти-вибухотехніки констатували, що гранату Ф-1 підривати треба на місці, бо вона вкрай нестабільна і може здетонувати у будь-який момент. Вживши усіх заходів безпеки, вибухотехніки спеціальним маніпулятором перемістили її до заздалегідь викопаної ями та знешкодили.

Затриманим виявився 50-річний чернігівець. Проти нього порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Чоловік затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.