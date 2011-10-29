Нацбанк повідомив до Fitch свій прогноз ВВП та інфляції

Національний банк України прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України цього року на рівні 4,8-5%, інфляцію 8,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході щорічної конференції Fitch повідомив директор генерального економічного департаменту НБУ Ігор ШУМИЛО.

При цьому він повідомив, що на 2012 рік Нацбанк прогнозує зростання ВВП не менше 4% та інфляцію 7,6%.

Також він зазначив, що за оцінками НБУ зростання ВВП за підсумками січня-вересня цього року становило 5,4%.

При цьому він повідомив, що за оцінками Нацбанку, в III кварталі 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, зростання ВВП становило 6,8%, а порівняно з II кварталом 2011 року - 3%.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Fitch, зростання ВВП України цього року очікується на рівні 4,7%, середньорічна інфляція – на рівні 9,5%.

Довідка УНІАН. Національний банк України (НБУ), в своєму Макроекономічному огляді (серпень 2011 року) покращив прогноз показника інфляції в 2011 р.

«За оцінками Департаменту економічного аналізу та прогнозування, в 2011 році споживча інфляція може зменшитися до рівня нижче, ніж 10% (інтервал - 9±1%)...», - йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

Попередній прогноз інфляції НБУ оприлюднив у Макроекономічному огляді (травень 2011 року). Тоді регулятор прогнозував інфляцію за підсумками 2011 року на рівні 10±1%.

Державний бюджет України на 2011 рік було розраховано, виходячи зі зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляції – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).