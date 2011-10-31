Київські журналісти зобов'язалися відродити незалежну Медіа-профспілку

Відтепер Київська незалежна медіа-профспілка працюватиме на базі статуту НМПУ і матиме юридичний статус Київської міської організації НМПУ.

Таке рішення ухвалили на спільній конференції члени КНМП та НМПУ, які живуть та працюють в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Медіа-профспілки.

«Рішення про перереєстрацію КНМП на базі статуту НМПУ було прийнято ще в лютому 2008 року, проте через розкол профспілки так і не було виконано», - зазначив виконавчий секретар НМПУ Сергій ГУЗЬ.

За його словами, цього року вдалось подолати основні розбіжності і почався процес відновлення єдності серед організацій НМПУ. Зараз процес перереєстрації на базі статуту НМПУ проходить більшість організацій, що свого часу заснували Незалежну медіа-профспілку України, але були зареєстровані в органах юстиції до 2005 року».

Конференція ухвалила заяву, згідно з якою вона добровільно взяла на себе зобов’язання відродження всеукраїнської Незалежної медіа-профспілки України.

Головою комітету об’єднаної КНМП переобрали Юрія ЛУКАНОВА. Заступником голови обрано Андрія ЯНІЦЬКОГО. Також до складу нового комітету КНМП увійшли Анна БАБИНЕЦЬ (телеканал «TBi»), Ольга ПАДІРЯКОВА (ІА «УНІАН»), Остап КРИВДИК та Юка ГАВРИЛОВА. До ревізійної комісії КНМП увійшли Павло БУЛГАК (голова), Юрій ШЕЛЯЖЕНКО та Павло БЕРЕСТ.

Конференція обрала 4 делегатів від фрілансерів на 4-й з’їзд НМПУ, який відбудеться в Києві 10 грудня 2011 року. Ще 11 делегатів від КНМП будуть обрані на зборах первинних осередків профспілки в столичних ЗМІ.

Довідка УНІАН.Київська незалежна медіа-профспілка заснована 30 листопада 2002 року. Вона була організатором протестів журналістів проти цензури в 2004 року – так званої журналістської революції, яка передувала Помаранчевій революції.