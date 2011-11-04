Нацбанк закликали до здорового глузду - відмінити ксерокопії

Наступним кроком Національного банку України у політиці контролю валотообмінних операцій має бути скасування при їх здійсненні обов`язкового ксерокопіювання документів, що посвідчують особу.

Таку думку висловив глава підкомітету в парламентському комітеті з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Юрій Полунєєв у ефірі Першого ділового каналу.

"Ми маємо зберігати здоровий глузд у питанні документації валютних операцій. Думаю, що Національний банк поміркує над цим питанням, і врешті-решт статус-кво буде встановлено у тому, що документи не потрібно буде копіювати, а ці копії не потрібно буде зберігати", - сказав він.

За його словами, практика пред`явлення документа, що посвідчує особу, є загальноєвропейською.

"В інтересах споживачів фінансових послуг, щоб валютний ринок регулювався прозоро, щоб на ньому регулятор приймав такі рішення, які виставили б перешкоди на шляху до валютних операцій. Тому сам принцип введення необхідності пред`явлення документу для здійснення валютної операції є абсолютно нормальним європейським принципом. Сьогодні практично у будь-якій європейській країні при обміні валюти в обмінному пункті, як правило, у вас попросять документ, який засвідчує особу. В цьому немає перегину", - вважає Полунєєв.

Він також висловив думку, що пред`явлення документа унеможливлює "здійснення операцій злочинного характеру".

"Думаю, що саме з цього виходив Національний банк, відчувши, що на ринку можуть виникнути ситуації, пов`язані із спекулятивним тиском на гривню. Цей захід був для того, щоб унеможливити в першу чергу здійснення операцій злочинного характеру, які мають на меті вивіз валюти за межі України, або акумуляцію валюти, щоб її потім продати з метою отримання надприбутку, якщо стануться зміни валютного курсу".

Gazeta.ua