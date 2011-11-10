Міліція обіцяє 30 тисяч за особливо небезпечного злочинця

Міліція обіцяє виплатити 30 тис. грн. за допомогу у розшуку арештанта, який 8 листопада здійснив втечу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, на цей час вживаються всі заходи для встановлення місцезнаходження та затримання втікача.

Як йдеться у повідомленні, «розшукується особливо небезпечний злочинець Сергій ХАРЧЕНКО, 1984 року народження, який неодноразово скоював злочини та був затриманий за ряд розбійних нападів на помешкання громадян».

Міліція констатує, що 8 листопада під час перевезення С.ХАРЧЕНКА з Харківського слідчого ізолятора в ІТТ міста Валки він скоїв напад на конвой, спробував заволодіти зброєю, йому це не вдалося, але він зміг утекти з-під варти. В перший день до розшуку було залучено понад 500 співробітників міліції, військовослужбовців військової частини 3005, які оточили територію, де міг перебувати злочинець, та проводили зовнішні заходи зі встановлення його місцезнаходження. В даний момент район повністю блокований. Проводиться повний комплекс оперативних заходів з розшуку та затримання даного злочинця. Зокрема, вчора був задіяний літак АН-2, який облетів територію можливого знаходження злочинця. Поки що це не дало позитивних результатів.

Міліція дає фотографію втікача і звертається до громадян з проханням повідомити місцезнаходження розшукуваного, якщо у когось є якась інформація, за телефоном 70-59-300. «Люди, які нададуть інформацію про місцезнаходження злочинця, або інформацію, яка допоможе його розшукати й затримати, одержать 30 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні. Правоохоронці гарантують анонімність.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада на Харківщині троє заарештованих вчинили спробу втекти з-під варти, двох було затримано.

Інцидент стався під час доставки трьох підозрюваних у скоєнні злочинів з Харківського СІЗО до Валківського районного суду.

Згідно з повідомленням, втечу заарештовані спланували заздалегідь. Під час руху автозаку вони виламали двері камери спецавтомобіля і скоїли напад на конвоїрів з метою подальшої втечі. Міліціонерам вдалося затримати двох і повернути до камери, третій підозрюваний утік.

З метою його затримання було введено план перехвату «Сирена».