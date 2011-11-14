Організації українців Європи закликають Януковича забезпечити розслідування

Організації українців Європи закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА забезпечити розслідування спроб рейдерського захоплення у Києві приміщення, у якому перебувають Муніципальна академічна хорова капела імені Л. Ревуцького та видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві, підписи під якою поставили представники 21-ї організації українців Європи.

“Звертаємося до Президента України як гаранта Конституції із закликом забезпечити повне та всебічне розслідування цієї рейдерської атаки та належним чином покарати всіх замовників та виконавців даного злочину, взявши до уваги не лише кримінальний факт самовільного захоплення приміщення, але й суспільну та моральну шкоду, котрої він завдав українській громадськості”, - йдеться у документі.

У заяві наголошується, що обидві культурні установи є візитною карткою України у своїх галузях на міжнародній арені та відіграють провідну роль у культурному розвитку України як держави.

Заяву підписали представники Християнського Товариства українців в Італії, Спілки українців Португалії, Української громади в Іспанії, Репрезентативного комітету української громади Франції та ряду інших.