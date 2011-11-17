Україна стала членом всесвітнього LNG-клубу

16 листопада в Римі (Італія), у ході ХІІ Всесвітнього LNG-самміту (The World LNG Summit), Україна вступила до Всесвітнього LNG-клубу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України.

У повідомленні наголошується, що на LNG-самміті українська делегація на чолі з головою координаційної ради Національного проекту «LNG-термінал» Віталієм ДЕМ’ЯНЮКОМ презентувала цей проект і вперше заявила про свою участь у цьому ринку.

«Вступ України до Всесвітнього LNG-клубу – це ще один практичний крок України на шляху до енергетичної незалежності», - підкреслив голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ.

У свою чергу, як зазначив голова координаційної ради Національного проекту «LNG-термінал» В.ДЕМ’ЯНЮК, «поява України на світовому ринку скрапленого газу відкрила його гравцям нові можливості розширення ринку експорту газу, які вони раніше не розглядали. Зокрема, компанії з Близького Сходу, які є лідерами ринку LNG, зацікавилася можливістю постачань газу в Україну».

Як повідомляв УНІАН, у вересні компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

Нагадаємо, на сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ОАО «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі). Майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу в Європу через чорноморське узбережжя Грузії, де газ зріджуватиметься і танкерами морем буде доставлятися до Румунії і далі до Західної Європи).