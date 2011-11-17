Двоє бомжів у Макіївці спалили свою приятельку

У центрі Макіївки на Донеччині просто на подвір'ї житлового будинку двоє бомжів розправилися зі своєю приятелькою. Про це передає ТСН.

Хтось з мешканців повідомив, що у дворі горить тіло. Оперативники одразу виявили на обгорілому трупі ознаки насильницької смерті.

У вбивстві зізналися двоє волоцюг. Двоє затриманих волоцюг - зізналися в убивстві. Через ревнощі нова подруга безхатченка вирішила так покарати його колишню коханку.

Жінку відвели за ріг і там по черзі почали бити камінням по голові. Після того, як жертва перестала дихати, хлопець за наказом нової пасії стягнув бензин із машини, що стояла неподалік. А потім тіло підпалили.

Зараз парочка під арештом. За умисне вбивство кримінальному дуету світить від 10 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.