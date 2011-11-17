Двоє бомжів у Макіївці спалили свою приятельку

22:21, 17 листопада 2011
Суспільство
1475 0

Зараз парочка під арештом

У центрі Макіївки на Донеччині просто на подвір'ї житлового будинку двоє бомжів розправилися зі своєю приятелькою. Про це передає ТСН.

Хтось з мешканців повідомив, що у дворі горить тіло. Оперативники одразу виявили на обгорілому трупі ознаки насильницької смерті.

У вбивстві зізналися двоє волоцюг. Двоє затриманих волоцюг - зізналися в убивстві. Через ревнощі нова подруга безхатченка вирішила так покарати його колишню коханку.

Жінку відвели за ріг і там по черзі почали бити камінням по голові. Після того, як жертва перестала дихати, хлопець за наказом нової пасії стягнув бензин із машини, що стояла неподалік. А потім тіло підпалили.

Зараз парочка під арештом. За умисне вбивство кримінальному дуету світить від 10 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter