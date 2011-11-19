Головного архітектора Запоріжжя звинуватили в розпалюванні ненависті

Висновок Департаменту архітектури Запорізької міськради щодо пам’ятника Сталіну є знущанням над пам'яттю мільйонів невинних жертв.

Про це заявив координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» у Запоріжжі Дмитро ХАРЬКОВ, повідомили УНІАН у прес-службі організації.

«Ми, представники громадськості, здивовані висновком Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради, адже самі комуністи не раз ідентифікували його як пам’ятник», - зауважив Д.ХАРЬКОВ.

Він також наголосив, що найбільше обурення висновок департаменту викликає тому, що він був зроблений фактично напередодні Дня вшанування жертв Голодомору, організатором якого є Сталін.

Він нагадав, що вироком Апеляційного суду м. Києва від 13 січня 2010 року Сталіна визнано винним у вчиненні геноциду в Україні у 1932-33 роках.

Таким чином, за словами Д.ХАРЬКОВА, головний архітектор Запоріжжя стає співучасником злочину, передбаченого частиною другою статті 161 Кримінального кодексу України: «Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності».

«Оновлення Країни» закликає всіх небайдужих громадян підписуватись під петицією з вимогою демонтажу пам’ятника Сталіну, яку ініціювали ВО «Тризуб» ім. С. Бандери та ГІ «Оновлення країни», та боротися законними методами із порушенням громадянських прав.

Як повідомлялося, Департамент архітектури та містобудування Запорізької міськради визнав, що відновлене 7 листопада погруддя Й.Сталіну «є елементом декоративного оформлення інтер’єру вхідної групи будинку та не може класифікуватись як пам’ятник монументального мистецтва державного або місцевого значення. Погодження з органами місцевого самоврядування елементів декоративного оформлення інтер’єрів громадських будівель та споруд законодавством не передбачено».

Координатор ГІ «Оновлення країни» у Запоріжжі Д.ХАРЬКОВ оскаржив встановлення пам’ятника Сталіну в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя.