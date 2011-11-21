Круглий стіл «Реалізація земельної реформи. Пропозиції щодо доопрацювання законопроекту «Про ринок земель».

22 листопада 2011 року о 12:00 в ІА Укрінформ (вул. Б. Хмельницького, 8/16) відбудеться круглий стіл на тему: «Реалізація земельної реформи. Пропозиції щодо доопрацювання законопроекту «Про ринок земель». Учасники круглого столу: народні депутати України, представники Національного банку України, профільних громадських організацій, ЗМІ. Модератор: Сергій Тимченко, голова Держземагентства України. Акредитація до 10.30 22 листопада за тел. 244 82 53 або 095 673 11 99

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter