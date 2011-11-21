Кожен другий українець цікавиться політикою й економікою - опитування

Політичні та економічні новини цікавлять кожного другого українця.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження Інституту Горшеніна.

Зокрема, 51,7% українців цікавлять політичні новини і 50,2% - новини економіки. Близько третини респондентів (35,6%) віддають перевагу соціальним новинам, близько чверті – кримінальним (28,9%), спортивним (25,5%), а також новинам у сфері культури і шоу-бізнесу (24,8%). Новини з гуманітарної сфери цікавлять 17,4% опитаних. Інші новини цікаві для 2,8% громадян, а 1,9% - не цікавляться новинами взагалі. Важко відповісти на це запитання – 1,5% респондентів.

Більшість українців (76,7%) віддають перевагу телебаченню як джерелу інформації. Менше половини опитаних (40,2%) одержують новини з друкованих ЗМІ, кожен четвертий (25,7%) – від друзів або знайомих. Віддають перевагу радіо 21,1% респондентів, Інтернет – 16,8%. Іншими джерелами інформації користуються 1,3% опитаних, а 1,8% - не цікавляться подіями в Україні. Важко відповісти на це запитання 3,3% громадян України.

Майже половина українців (45,8%) дивиться новини та інформаційні програми того телеканалу, який транслює їх у зручний для респондентів час. Кожен четвертий віддає перевагу телеканалу, на якому: зрозуміло висловлюється інформація (25,9%), інформація якого викликає довіру (24,8%), інформація висловлюється об'єктивно (23,1%). За звичкою дивиться певний телеканал кожен п'ятий українець (20,2%), кожному шостому подобаються ведучі або оформлення програми (15,7%). При цьому кожен десятий опитаний зізнався в тому, що вибирає телеканал випадково (10,8%), а інтерпретація інформації якого збігається з його власною думкою (9,6%). Зізналися, що не мають можливості вибирати телеканал, 3,7% респондентів. Дивляться телеканали за рекомендацією людей, яким довіряють, 2,3% опитаних і така ж кількість респондентів (2,3%) віддала перевагу відповідь «інше». Важко відповісти на це запитання – 3,9% громадян.

Більше половини українців (60,2%) визначає, яким повідомленням можна довіряти, самостійно аналізуючи інформацію з різних джерел. Кожен четвертий респондент довіряє думці авторитетних людей (25,8%), а також телепрограмам, учасники яких повинні говорити без підготовки, без підготовки відповідати на запитання (23,1%). Кожен шостий опитаний (15,4%) довіряє тільки певним ЗМІ, журналістам. Відповідь «інше» на це запитання дали 4,2% респондентів, при цьому 5,8% заявили, що не довіряють жодній інформації із ЗМІ. Складно відповісти на це запитання – 4,5% громадян.

Коментуючи результати дослідження, експерт Інституту Горшеніна Марина ТКАЧЕНКО зазначила, що сьогодні український інформаційний простір перенасичений політичною інформацією. «В Україні склалася певна мода на подачу новин. Навіть ті інформпприводи, які не мають явного політичного забарвлення, часто подаються засобами масової інформації в політичній інтерпретації. Як правило, це стосується подій у сфері освіти, культури, книговидавництва, того ж телебачення. Деякі ЗМІ вже примудрилися політизувати недавню церемонію вручення «Телетріумфу». Тому те, що кожного другого українця (51,7% опитаних) цікавить саме політична інформація, не випадково. І пов'язано, на наш погляд, з надлишком політичних і навколополітичних сенсів у медійному просторі», - сказала вона.

На думку експерта, також не дивує те, що в період кризи інтерес до економічних новин займає друге місце. «На цьому тлі сиротливо виглядають 17,4% опитаних, які цікавляться гуманітарною сферою. У країні, яка бідна на гуманітарні практики і культурні проекти, навряд чи цей відсоток найближчим часом буде збільшуватися», - вважає М.ТКАЧЕНКО.

*** Телефонне опитування «ЗМІ в Україні» проводилося Інститутом Горшеніна з 14 по 16 листопада 2011 р. Загалом згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.