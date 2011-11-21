Застрелений сьогодні одеський брокер намагався монополізувати ринок?

За фактом сьогоднішнього вбивства в Одесі за кермом автомобіля Мерседес S550 43-річного власника брокерської компанії порушена і розслідується кримінальна справа.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Одеській області.

Співробітниками карного розшуку вживаються заходи зі встановлення і затримання підозрюваних у скоєнні злочину, згідно з ознаками ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У міліції відзначають, що директора компанії вбито одним, а не двома пострілами у скроню з пістолета системи Макарова, стріляну 9-мм гільзу знайдено в салоні лімузина навпроти будинку №1 по вулиці Уютній.

Також стало відомо, що загиблий бізнесмен мав відношення до однієї з фірм, які нібито намагалися монополізувати ринок послуг з митного оформлення вантажів у морському порту. І той факт, що жертву вбивства знайдено в автомобілі біля офісу компанії, деякі джерела агентства схильні розцінювати як вказівку на показовий характер розстрілу бізнесмена.

За деякими відомостями, жертвою вбивства став директор компанії «Віст», колишній начальник митного поста «Поромна переправа» Ігор П.

У Відділі зі зв`язків із громадськістю УМВС відмовилися в інтересах слідства підтвердити чи спростувати цю інформацію.