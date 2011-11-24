У Полтаві водіїв-порушників лякатимуть роликами з місць ДТП

У Полтаві інспектори ДАІ з метою профілактики аварійності на дорогах організували для водіїв-порушників «кінотеатр» на колесах з переглядом відеороликів з місць ДТП.

Про це УНІАН повідомила інспектор Сектору зв`язків з громадськістю Управління ДАІ УМВС України в Полтавській області Наталія ВАРЧЕНКО.

За її словами, у Полтаві почав їздити «профілактичний автобус» ДАІ. Працівники міліції не штрафують порушників дорожнього руху, а запрошують їх до цього автобусу, який обладнано імпровізованим кінотеатром. Там недисципліновані учасники дорожнього руху дивляться відеоролики про наслідки порушень дорожнього законодавства.

З правопорушниками інспектори ДАІ на додаток проводять профілактичну бесіду, під час якої наголошують на необхідності взаємоповаги між учасниками дорожнього руху, відзначила Н.ВАРЧЕНКО.

Після усного попередження порушників відпускають, не складаючи адміністративного протоколу. «Проте це стосується лише тих водіїв і пішоходів, які потрапили у поле зору інспекторів вперше. Сподіваємося, що для більшості учасників дорожнього руху такий метод профілактики з боку ДАІ буде значно більш дієвим, ніж штрафи і позбавлення прав керувати транспортними засобами», - сказала Н.ВАРЧЕНКО.