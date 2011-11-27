У містах України вшанували жертв Голодомору

Сьогодні мешканці Львова взяли участь у поминальних заходах за жертвами Голодоморів.

Як передає кореспондент УНІАН, у загальноміській хвилині мовчання та акції «Запали свічку» у центрі міста на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку взяло участь майже 3 тисячі осіб.

Львів’яни з лампадок виклали на площі напис «Голодомор. Пам’ятаємо». Також на площі відбувся жалобний екуменічний молебень.

У поминальних заходах, зокрема, взяли участь голова Львівської ОДА Михайло КОСТЮК, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, перший заступник голови Львівської обласної ради Петро КОЛОДІЙ, представники громадських організацій Львівщини.

У Львівському театрі опери та балету імені С.Крушельницької з 18.00 триває «Вечір-реквієм пам'яті жертв Голодомору», а в концертному залі Львівської обласної філармонії - вечір-реквієм.

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В Черкасах на мітингу-реквіємі з нагоди Дня пам’яті жертв голодомору всім присутнім роздали по маленькому шматочку хліба.

Як передає кореспондент УНІАН, напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів 25 листопада голова Черкаської облради Валерій ЧЕРНЯК, голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій ТУЛУБ разом зі своїми заступниками, керівниками різних рівнів області та міста, а також городянами взяли участь у поминальному молебні за жертвами Голодомору, що відбувся у Свято-Михайлівському кафедральному соборі.

Після закінчення молебню, керівництво області разом з представниками громадськості вшанували жертв голодомору біля пам’ятного знака, що розташований в Соборному сквері. Тут пом’янули всіх померлих від голоду хвилиною мовчання, а потім під скорботні звуки дзвону запалили свічки. По тому до підніжжя величезного Хреста поклали вінки та корзини з квітами. Організатори заходу пригостили присутніх невеличкими шматочками хліба.

Сьогодні ж демократичні сили Черкащини запалили свічу пам’яті. Біля пам’ятного Хреста відбулася спільна панахида за участю священників різних конфесій та мітинг-реквієм за жертвами голодомору, організований об’єднаною опозицією області.

А на Театральному майдані відбулася акція «Запали свічку пам’яті».

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У Луцьку вшанували пам’ять жертв Голодоморів та політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, з Театрального майдану представники духовенства, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськість міста, молодь пройшли скорботною ходою із запаленими свічками в руках до Замкової площі.

По дорозі учасники ходи поклали квіти до пам’ятного знака на місці майбутнього спорудження пам’ятника Християнському милосердю волинян, які рятували від голоду біженців із потерпілих регіонів України. На Замковій площі біля пам’ятного знаку Жертвам політичних репресій відбувся мітинг-реквієм. Священнослужителі УПЦ КП відслужили панахиду за померлими від Голодоморів.

У своєму зверненні до громадськості мер Луцька Микола РОМАНЮК сказав: «Голодомор – це глибока духовна рана України. .. Це символ засудження терору проти української нації. Ми не повинні закривати очі на трагедію, наш з вами обов’язок з уст в уста від батьків до дітей переказувати цю страхітливу історію нашого народу, щоб майбутні покоління цінували свої життя і свою волю, берегли свою землю, шанували тих, хто віддав життя за Україну».

Також присутні вшанували пам’ять загиблих у роки Голодоморів хвилиною мовчання та взяли участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку!», виклавши символічний хрест зі скорботних колосків з пшениці та запалених лампадок.

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В Івано-Франківську сьогодні віче-реквієм вшанували пам’ять жертв Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, о 16.00 на Вічовому майдані відбулося віче-реквієм пам’яті жертв Голодомору. Приспущений із чорною стрічкою Державний прапор України. На площі горить викладена із свічок свіча пам'яті жертв Голодомору.

У заході взяли участь керівники облдержадміністрації на чолі із головою Михайлом ВИШИВАНЮКОМ, обласної ради, Івано-Франківського міськвиконкому, жителів міста, священнослужителів різних конфесій, лідери політичних партій і громадських організацій.

Чоловічий церковний хор виконав різні молитви. На віче виступили секретар Івано-Франківської міськради Руслан МАРЦІНКІВ, заступник голови облдержадміністрації Роман ІВАНИЦЬКИЙ, заступник голови обласної ради Остап ДЗЕСА та інші.

У своїх виступах вони наголошували на історичній пам'яті цієї сумної дати, закликали присутніх не забувати своєї історії і не допустити в майбутньому такої трагедії українського народу.

Після віче колона на чолі з владикою УГКЦ Володимиром ВІЙТИШИНИМ із запаленими свічками пройшли вулицями міста до Меморіального скверу, де біля Хреста пам'яті помолилися за невинно убієнними жертвами Голодомору.

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У Херсоні понад 500 осіб вшанували пам'ять жертв Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, представники влади і опозиції провели спільний мітинг-реквієм біля пам'ятника жертвам Голодомору і тоталітарних режимів на вулиці Тираспольській.

Мітингу-реквієму передували збори і творчі акції до дня пам'яті жертв Голодоморів, які проходили з 13.00 до 15.00 в приміщенні обласного музичного училища.

Після зборів в музучилищі представники політичних сил і громадськості зібралися на площі Свободи і пройшли під українськими національними прапорами центральниими вулицями обласного центру до пам'ятника жертв Голодомору, де і відбувся мітинг-реквієм.

На мітингу перед присутніми виступили заступник голови Херсонської ОДА Михайло МЕЛЬНИК, мер Херсона Володимир САЛЬДО і представники громадськості. Від обласного Комітету опору диктатурі виступив місцевий краєзнавець і дослідник історії Голодомору Віктор КИСІЛЬ.

У заході взяв участь екс-губернатор області (2005-2010 рр.) Борис СИЛЕНКОВ.

Після виступів представники православних конфесій провели панахиду по безневинно убієнних під час Голодомору 1932-33 років і всіх жертв тоталітарного комуністичного режиму.

Після панахиди присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Наприкінці мітингу біля пам'ятника було запалено метрову свічку, встановлену представниками опозиції, присутні поклали квіти і встановили на основу монумента поминальні свічки.

Також за інформацією прес-служби Херсонської ОДА в Херсоні та інших населених пунктах області о 16.00, в рамках акції «Запали свічку», було запалено у вікнах органів державної влади, місцевого самоврядування, організацій і приватних квартир поминальні свічки на згадку про жертви Голодомору.

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У Тернополі вшанували жертв Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку на Театральному майдані представники влади та громадськості взяли участь в Всеукраїнській акції «Запали свічку». Після цього усі колоною скорботи пройшли до меморіального знаку замордованим українцям під час сталінських репресій біля обласного музею політв’язнів і репресованих, де відбулася покладання квітів. Продовжився захід панахидою біля пам’ятного знака «Голодомор 1932-1933» на фасаді церкви Різдва Христового.

Завершив поминальні заходи концерт-реквієм, який выдбувся в Українському Домі «Перемога».

Також у «Перемозі» з нагоди вшанування жертв голодомору впродовж двох днів демонструють фільм українських кінематографів «Голод-33» та документальний фільм «Окрадена земля», знятий канадцями.

Паралельно свою акцію скорботи проводять молодіжні організації. З ініціативи Спілки Української Молоді в Україні в рамках акції «Сопричастя» молоді люди на 33-години добровільно утримуються від їжі. Голодування вони розпочали учора. Впродовж всього часу молодь молиться за душі загиблих від голоду та репресій.

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Сьогодні у Хмельницькому громадськість та керівництво області вшанували пам’ять жертв Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 1000 людей пройшлися центральними вулицями скорботною ходою до пам’ятного знаку “Ангел Скорботи”, куди поклали траурні вінки, квіти, композиції з житніх та пшеничних колосків та встановили лампадки.

За словами першого заступника губернатора Хмельниччини Вадима ГАВРІШКА, Голодомор 1932-1933 років в Україні є однією зі страшних сторінок історії.

“І завдання будь-якої влади – не допустити повторення втрати населення”, - наголосив він.

Крім того, представники духовенства відслужили у храмах Хмельниччини панахиди за жертвами Голодомору.

Також у цей жалобний день керівники організацій, установ Хмельницького приспустили Державний Прапор України і зав’язали чорну стрічку.

Довідка УНІАН. За даними архівних установ, у 800 населених пунктах Хмельницької області протягом 1932-1933 років загинуло від голоду близько 40 тис. людей.

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У містах і селах Чернігівської області відбулися заходи до дня пам’яті жертв Голодоморів.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, майже в усіх населених пунктах області відслужили заупокійні богослужіння про загиблих у роки Голодоморів та відбулися мітинги-реквієми.

Голова Чернігівської ОДА Володимир ХОМЕНКО взяв участь у жалобних заходах у райцентрі Куликівка.

У Чернігові поблизу П’ятницької церкви з цієї нагоди відбувся мітинг-реквієм. Традиційно у ньому взяли участь представники обласної та міської влади, громадськості, всього близько 300 чернігівців.

Учасники мітингу запалили свічки і хвилиною мовчання вшанували всіх, хто загинув під час Голодоморів.

Єпископ Чернігівський та Ніжинський ІЛАРІОН відслужив заупокійну літію.

На Чернігівщині, за офіційними даними, встановлено 34 тисячі прізвищ людей, які загинули під час Голодоморів, зокрема від Голодомору 1932-1933 років. Ще 71 тисяча людей постраждали від голоду. Хоча, як стверджують дослідники, реальні цифри можуть бути у кілька разів більшими.

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Сьогодні в Луганську представники влади і опозиції, громадських організацій вшанували пам'ять жертв Голодоморів і тоталітарних репресій 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 70-ти представників партії «Батьківщина» і ВО «Свобода» розпочали акцію пам'яті о 14:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку, звідки колоною пройшли центральною вулицею до скверу Пам'яті.

Під час ходи учасники акції несли прапори своїх політичних сил і викрикували фразу «Серп і молот – смерть і голод». Там до акції приєдналися представники партії «Фронт змін».

Опозиціонери, зібравшись навколо пам'ятного знаку «Жертвам Голодомору 1932-1933 років на Луганщині», запалили свічки і взяли участь в поминальному молебні, який відслужив настоятель храму Царя Христа Української греко-католицької церкви отець МИХАЙЛО.

«Хай ця акція, почата з молитви, об'єднає всіх луганчан і українців, які повинні пам'ятати про трагедію, яка сталася у минулому нашого народу, щоб в майбутньому вона ніколи не повторилася», - сказав після молебню священик.

Дослідник Голодомору в Луганській області Ірина МАГРИЦЬКА зазначила, що вона об'їздила 300 сіл області і записала свідчення людей про події 1932-1933 років.

«У нас в області вимирали цілі села в Сватовському, Новопськовському, Білокуракинському, Марківському районах. Коли повністю вимирали жителі села, на будівлі сільради влада вивішувала чорний прапор. Так було в селах Скородна, Баюри, Лаврівка, Миколаївка і багато інших», - наголосила І.МАГРИЦЬКА.

Акція пам'яті жертвам Голодоморів і тоталітарних репресій 1932-1933 років завершилася запалюванням понад 200 свічок і хвилиною мовчання.

Як повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації, представники влади в особі губернатора області Володимира ПРИСТЮКА і його заступників вшанували пам'ять жертв Голодоморів з ранку, поклавши квіти до пам'ятного знаку «Жертвам Голодомору 1932-1933 років на Луганщині».

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Сьогодні у Дніпропетровську понад 300 осіб провели жалобний мітинг біля Меморіалу жертв Голодомору та політичних репресій на 9-му кілометрі Запорізького шосе.

Як передає кореспондент УНІАН, представники політичних партій – «Наша Україна», «Батьківщина», «Фронт змін», Української народної партії, Конгрессу українських націоналістів пройшли до Меморіалу Хресною ходою.

У вшануванні жертв Голодомору також взяли участь заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ЛЮБОВИЧ та заступник голови облради Андрій ШИПКО, які разом з представниками громадськості поклали до Меморіалу, траурні вінки та композиції із житніх та пшеничних колосків. Панахиду за загиблими під час Голодомору відслужив митрополит Дніпропетровський та Павлоградський УПЦ Київського патріархату СІМЕОН.

О 16-й годині представники опозиційних партій запалили свічки пам’яті перед Хрестом жертвам Голодомору, встановленому на площі Петровського біля центрального залізничного вокзалу Дніпропетровська.

За інформацією прес-секретаря обласної організації партії «Наша Україна» Валентина ЄРМОЛЕНКА жодних ексцесів під час проведення жалобних заходів не сталося.

На Дніпропетровщині понад 65 тис. осіб загинули під час Голодомору, ще близько 75 тис. стали свідками страшної трагедії. Дніпропетровщина зберігає пам'ять тих, хто загинув у ті часи. В містах та районах області встановлено 179 пам’ятників та пам’ятних знаків жертвам Голодомору 1932 – 1933 років.

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У Житомирі громадськість та опозиційні політичні сили окремо від влади вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, відбулась хода головними вулицями міста, церемонія запалення Свічки пам`яті і покладання квітів до пам`ятника жертвам Голодомору на Путятинському майдані.

Біля пам`ятника жертвам Голодомору "Сумуючий Янгол" відбулася панахида за участю священиків різних кофесій.

Громадськість і представники ВО «Свобода», «Фронту Змін» та інших членів житомирського Громадського комітету із вшанування жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Було оприлюднено звернення до жителів Житомирської області, у якому зазначається, що «правда про історичні факти геноциду московської імперії проти українців має пройти через душі та свідомість усіх громадян і сформувати національний характер стійкої і вольової спільноти, як у Польщі, Фінляндії, країнах Балтії тощо».

Автори звернення наголошують, що в Україні «бракує свідомих громадян-патріотів».

«Відродження правдивої історії на ґрунті правдивих знань про війни, голодомори, депортації і втрати України - то є відродження пам’яті українців і визнання своєї гідності», - йдеться у документі.

Вчора у Житомирі керівництво області провело жалобний мітинг пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій в Україні, взяло участь у жалобному молебні та поклало квіти та колоски пшениці до пам’ятника "Сумуючий Янгол". Після цього відбувся вечір-реквієм у Житомирській обласній філармонії.

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У Севастополі представники керівництва міста, командування Військово-морських сил України, громадськість хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, потім під траурну мелодію відбулося покладання квітів до меморіальної дошки, встановленої на стіні Українського культурно-інформаційного центру.

Захід завершився урочистим проходженням підрозділу почесної варти під музичний супровід військового оркестру ВМС.

Заступник голови МДА Сергій ЖИВОДУЄВ сказав журналістам: «Про те, що відбувалося в 1932-1933 роках, сьогодні сумує і співчуває, мабуть, не лише вся Україна, а й увесь колишній Радянський Союз. Це були страшні часи, це були страшні роки, коли померло дуже багато простих людей».