Королевська про ракети і живі гроші

Держава повинна забезпечити комерціалізацію вітчизняного ракетобудування.

Про це під час зустрічі з представниками космічної галузі заявила народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

Зокрема, перебуваючи з дводенним візитом у Дніпропетровській області, Н.КОРОЛЕВСЬКА відвідала Конструкторське бюро «Південне» та Південний машинобудівний завод.

«Держава повинна надавати серйозну підтримку космічній галузі та забезпечити достатнє фінансування її розвитку», - сказала вона.

«Україна входить до числа не багатьох космічних держав, які виробляють власні ракети-носії і космічні апарати. Вона активно бере участь у міжнародних програмах з реалізації космічних проектів. Тільки у 2011 році було здійснено 6 пусків українських ракет, які вивели на навколоземні орбіти космічні апарати інших держав. І це при тому, що бюджетне фінансування української космічної програми в сотні разів менше, ніж, приміром, НАСА», - зазначила народний депутат.

На зустрічі з представниками космічної галузі обговорювалися проблеми розвитку галузі в Україні та їх законодавче врегулювання. Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що в даний момент комітет, який вона очолює, готує пропозиції до прийнятого в першому читанні закону про Національне космічне агентство. Вона заявила про свою готовність вести з ракетобудівниками конструктивний діалог, аби запропоновані пропозиції були ефективними та відповідали проблем галузі.

Акцентуючи увагу на необхідності комерціалізації вітчизняного ракетобудування, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що «техніка, створювана Вами, має своїх покупців на зовнішніх ринках». «І завдання держави - забезпечити вашій галузі найкращі умови для роботи. Ви повинні отримувати замовлення і живі гроші, які підуть на розвиток галузі і на поліпшення рівня життя конструкторів, розробників та виробників ракетної техніки», - сказала вона.

*** За даними Державного космічного агентства України, підприємствами космічної галузі в 2 кварталі 2011 року отримано доходів на суму 1 млрд. 810 млн. грн. (На 35,2% більше запланованого), а з початку року - 3,0 млрд. грн. доходів (123,4% від плану). У 2 кварталі чистий прибуток склав 89,9 млн. грн. при плані 14,1 млн. грн.