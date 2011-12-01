Більшість українців ніколи не проходили тест на ВІЛ (СНІД)

63,9% жителів України ніколи не проходили тест на ВІЛ-інфекцію (СНІД). Про це свідчать дані телефонного опитування, яке проводилося Інститутом Горшеніна з 28 по 30 листопада 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, результати опитування були представлені сьогодні під час прес-конференції.

За результатами опитування, 34,5% проходили такий тест, а 1,6% відмовилися відповідати на це питання.

Голова Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням Тетяна АЛЕКСАНДРІНА, коментуючи ці результати, сказала, що «цей показник викликає занепокоєння», він свідчить, що «з молоддю і населенням ще проводиться недостатня робота». За її словами, ще кілька років тому доступ до тестування «був вельми обмежений», а на сьогоднішній день в Україні створено 755 кабінетів довіри. Т.АЛЕКСАНДРІНА також повідомила, що також діє 14 мобільних пунктів і мобільних амбулаторій, які здійснюють «виїзди в поле» і проводять тестування груп ризику. Вона сподівається, що доступ до пунктів тестування буде розширено.

Радник з питань лікування і розвитку «Всеукраїнської мережі ЛЖВ» Ірина БОРУШЕК сказала, що в Україні, за оцінками експертів, ВІЛ-інфіковано 340 тисяч. А на диспансерному обліку стоїть лише 115 тисяч. За її словами, «виходить, що кожна третя людина не знає, що вона ВІЛ-інфікована». Вона зазначила, що «дуже багато випадків, що люди потрапляють до клініки вже на пізній стадії Віл-інфекції - на стадії СНІДу, коли вже неможливо надати допомогу».

Директор Фонду Олени ПІНЧУК «АнтиСНІД» Ольга РУДНЄВА повідомила, що сьогодні стартував їх проект у партнерстві з Google Карт. За її словами, під час підготовки проекту вперше в історії України була зібрана єдина база пунктів тестування на ВІЛ, яка об'єднує 927 точок. Вона зазначила, що на Google Карт будуть показані не тільки всі точки, а й час їх роботи, телефони.

Також на прес-конференції повідомили, що під час опитування, відповідаючи на питання, «Чи знаєте ви, що 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом?», позитивно відповіли 60,4% респондентів, негативно - 38,5%, а важко відповісти – 1,1%.

При цьому, більш як 90% опитаних вважають, що ВІЛ/СНІД є серйозною і масштабною загрозою для громадян України. Зокрема, 83,4% відповіли «точно так», 9,2% - «швидше так». «Швидше ні» відповіли 2,2% респондентів, 2,7% - «точно ні». Важко відповісти – 2,5%. На питання: «Як ви думаєте, чи існує небезпека заразитися ВІЛ-інфекцією для вас чи ваших близьких?» понад 50% дали позитивну відповідь: «точно так» – 22,3%, «швидше так» – 27,6%. Водночас 22,8% відповіли «швидше немає», а 20,6% - «точно ні». Важко відповісти – 6,7%.

*** Згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.