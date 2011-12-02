Сьогодні Хрещатик закриють для машин

Сьогодні з 18.55 до 20.00 у зв’язку з підготовкою та проведенням жеребкування команд, що гратимуть у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу 2012 року, буде перекрито рух транспорту на Хрещатику від Майдану Незалежності до перетину з вулицею Богдана Хмельницького.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 19.00 у Національному палаці «Україна» у Києві відбудеться церемонія жеребкування команд, які гратимуть у фіналі Євро-2012.

У зв’язку з цим у центрі столиці до 4 грудня буде перекрито рух транспорту.

Церемонія жеребкування також транслюватиметься великому екрані, встановленому на Будинку профспілок України на Майдані Незалежності.