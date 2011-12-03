У Горлівці накопичилося 2 тисячі тонн "кров'яної отрути"

Міністерство екології та природних ресурсів України розраховує до 2012 року завершити вивезення мононітрохлорбензолу з Горлівки (Донецька обл.).

Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, повідомляє УНІАН прес-служба міністерства.

Нагадаємо, на проммайданчику «Горлівського хімічного заводу» накопичилося 2,35 тис. тонн високотоксичних відходів виробництва мононітрохлорбензолу, які зберігаються в металевих бочках і ємностях, що знаходяться в незадовільному стані. За ініціативою Мінекології уряд у квітні ц.р. виділив 60 млн. грн. на вивезення й утилізацію цих відходів.

М. ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив, що сьогоднішній день із території заводу для утилізації до Польщі вже вивезено 1 тис. тонн хімікатів, а в грудні проммайданчик заводу буде повністю очищений від токсичних відходів.

«До кінця грудня ми плануємо закінчити вивезення небезпечних речовин із території колишнього Горлівського хімічного заводу», - сказав міністр.

У Мінекології зазначають, що в останні півтора роки процес очищення України від непридатних і токсичних хімікатів активізувався. Якщо за попередні 19 років було вивезено лише 5 тис. тонн, то за останні півтора роки – рекордні 33,3 тис. тонн. У 2012 році Мінекології планує вивезення й утилізацію ще 23 тис. тонн непридатних хімікатів.

*** Мононітрохлорбензол, так звана «кров'яна отрута», належить до категорії другого класу небезпеки (високонебезпечні відходи); якщо людина отруїлася випаровуваннями мононітрохлорбензолу, в неї порушується формула крові, різко знижується гемоглобін, відбувається порушення центральної нервової системи, порушення серцево-судинної системи, а при попаданні 1 міліграма мононітрохлорбензолу в шлунок настає смерть.