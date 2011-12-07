У Вінниці пенсіонерка кинулася під потяг

У Вінниці 75-річна жінка кинулась під вантажний потяг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, 6 грудня на залізничному вокзалі 75-річна жителька м.Вінниця потрапила під вантажний потяг. Працівниками лінійного відділу міліції встановлено, що громадянка сама кинулась під вантажний потяг з метою скоєння суїциду.

Тіло загиблої передано на санмедекспертизу.