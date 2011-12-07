В Україні немає вакцини проти інфекції, від якої померла дитина на Луганщині

В Україні немає вакцини проти менінгококової інфекції, від якої помер хлопчик в Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявила на брифінгу перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса МОІСЕЄНКО.

«На превеликий жаль, такі випадки в нас траплялись і будуть траплятися на території України. Бо вакциною проти такого роду інфекції на сьогоднішній день ми не імунізуємо», - сказала вона.

Вона наголосила, що в світі також немає вакцини проти окремих типів менінгококемії.

Як повідомлялося, у місті Брянка Луганської області 30 листопада помер півторарічний хлопчик, якому перед цим було зроблено щеплення проти кору, паротиту та краснухи. Разом з тим, за даними МОЗ, експертиза показала, смерть хлопчика сталася не внаслідок щеплення, а через менінгококову інфекцію.

Раніше, 19 листопада, в Одесі померла 2-річна дитина, якій також було зроблено щеплення. Водночас слідча комісія встановила, що блискавична смерть дитини наступила в результаті менінгококової інфекції, яка збіглася за часом із проведенням вакцинації.

***Менінгококова інфекція – група захворювань, що викликаються бактеріями –менінгококами Вексельбаума.

Менінгококова інфекція починається раптово, з підйому температури тіла до 39-40°С і вище. Характерним є головний біль, нездужання, млявість, анорексія, можлива блювота. Інкубаційний період складає від 1-2 до 10 днів. Основний симптом менінгококемії - геморагічний висип багряно-червоного кольору з синюшним відтінком, який з`являється (залежно від віку дитини та форми захворювання) через кілька годин, рідше - на 2-й день хвороби.

10% усіх випадків менінгококової інфекції класифікуються як блискавичні, які у переважній більшості випадків закінчуються летально.