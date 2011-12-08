У Лозовій після щеплення від гепатиту померло немовля

У Лозовій Харківської області у пологовому будинку з невідомих причин померло немовля.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС у Харківській області, за словами начальника слідчого відділу обуправління міліції Зиновія ГАЛАВАНА, під час слідчих дій було встановлено, що 26 листопада до пологового відділення лозівської центральної районної лікарні на збереження вагітності поступила жінка 1988 року народження, яка 30 листопада народила дівчинку.

1 грудня з письмової згоди матері немовляті було зроблено щеплення від гепатиту. Після ін’єкції дитині стало зле і згодом вона померла. На місці вакцинації мати немовляти виявила пляму, схожу на гематому.

Головний акушер-гінеколог Лозівського району, завідувач пологового відділення Лозівської центральної районної лікарні Олена СКУБАЧ, коментуючи ситуацію, зауважила, що дитина народилася здоровою, і протипоказань до щеплення не було. Вона наголосила, що мати новонародженої була поінформована про необхідність щеплення та дала письмову згоду.

О.СКУБАЧ не пов’язала смерть дитини зі щепленням, оскільки, за її словами, з цього ж флакона вакцини були щеплені ще 12 немовлят.

«До висновку судово-медичної експертизи ми не можемо сказати, що сталося. На жаль, є такий рідкісний діагноз - синдром раптової смерті. Коли це сталося, усі були на робочих місцях, провели необхідні заходи, але дитина була вже мертва. Ми відразу ж доповіли в адміністрацію і зателефонували на 102 до міліції. Ми нічого не приховували, бо будь-яких протиправних дій з боку медпрацівників та персоналу не було», - наголосила О.СКУБАЧ.

З.ГАЛАВАН повідомив, що за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками пологового відділення лікарні порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство. Призначено експертизу, допитуються свідки. У рамках даної справи ніхто не затриманий.

«Справа порушено за фактом, тому що на сьогодні у нас ще немає висновків судово-медичної експертизи щодо причин смерті дитини. На результати експертизи очікують і медичні працівники, які вважають, що смерть дівчинки зі щепленням не пов’язана», - додав З.ГАЛАВАН.