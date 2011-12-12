У Донецьку шестеро чорнобильців провели ніч просто неба

У Донецьку, біля будівлі регіонального управління Пенсійного фонду, на місці демонтованого учора увечері наметового містечка шестеро протестуючих чорнобильців провели ніч просто неба.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив один із лідерів протестуючих – інвалід-чорнобилець Володимир ДЕРКАЧ, який учора разом із кількома своїми товаришами відмовився полишити місце акції натомість на запропоновану владою компенсацію недоплачених пенсійних виплат чорнобильцям.

«Я перебуваю зараз там, де був учора увечері. Ми, 6 чоловік, провели ніч просто неба, було холодно, але з Божою допомогою все нормально», - сказав В.ДЕРКАЧ.

Він повідомив, що зараз біля будівлі Управління ПФУ в Донецькій області зібралося близько 60 чорнобильців.

«Міліція нас не чіпає, але від них, ми знаємо, можна, як кажуть, усякого чекати. Були, звичайно, спроби пресувати, говорили нам «відійдіть», але зараз все нормально», - додав В.ДЕРКАЧ.

За його словами, чорнобильці, що зібралися, ухвалюватимуть рішення про свої подальші дії.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці з 14 листопада пікетували Управління ПФУ в Донецькій області, вимагаючи виплатити їм законні пенсії у повному обсязі. 15 листопада учасники акції оголосили голодовку. Також чорнобильці загрожували самоспаленнями, якщо силові структури застосують до них силу.

Вночі 24 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодовки біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

27 листопада співробітники МНС у супроводі міліції демонтували намети згідно з рішенням суду про заборону акції. Під час демонтажу помер 70-річний шахтар-інвалід Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни у місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

29 листопада на місці демонтованого намету чорнобильці встановили новий армійський намет з дощатою підлогою, розрахований на 60 чоловік.

Уночі 1 грудня Донецький окружний адміністративний суд знову виніс рішення про заборону протестуючим чорнобильцям проводити свою акцію голодовки у наметовому містечку біля будівлі регіонального Пенсійного фонду.

Учора, 11 грудня, за підсумками переговорів більша частина чорнобильців на чолі з головою Донецької облорганізації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Миколою ГОНЧАРОВИМ погодилися на запропоновані умови влади припинити акцію натомість на гарантію виплати пенсій у повному розмірі за листопад і грудень 2011 року. Вони добровільно демонтували свої намети.

Разом з тим, група чорнобильців, серед яких В.ДЕРКАЧ, не погодилася на запропоновану владою компенсацію пенсій. Їх намет демонтували силою.