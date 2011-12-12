Завтра у Києві - дощ

Завтра в Україні буде дощова погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 13 грудня буде хмарно з проясненнями. Вночі в західних, Одеській та Миколаївській областях помірні, вдень в Україні, крім східної частини, невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер південно-західний, на півдні та сході південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах та у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та Криму 2-7° тепла, вдень 1-6° тепла, в західних областях та на крайньому півдні місцями 7-11°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

У столиці також хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.