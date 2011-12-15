У Попова підбили «транспортні» підсумки року

У 2011 році Київ відновив роботи з будівництва низки соціально важливих інфраструктурних проектів. Як повідомляє прес-служба КМДА, підбиваючи підсумки року, у Головному управлінні транспорту та зв’язку, перерахували основні об`єкти, введені у дію.

Зокрема, збудовано транспортну розв’язку біля станції метрополітену «Дніпро», що дало можливість на 70% збільшити пропускну спроможність цього транспортного вузла.

Введено в експлуатацію першу чергу будівництва транспортної розв’язки на примиканні проспекту Науки до Столичного шосе. У рамках першої черги будівництва було зведено естакаду вздовж Столичного шосе, що значно підвищило пропускну спроможність транспортного вузла. Другою чергою будівництва передбачена реконструкція просп. Науки, будівництво естакадних переходів через залізницю з підключенням до побудованого у першій черзі будівництва перетину, наземних пішохідних переходів через проспект Науки та залізницю, прокладання та перекладання інженерних мереж.

У поточному році також завершено капітальний ремонт бульвару Лесі Українки. Тут повністю замінено асфальтове покриття проїжджої частини, влаштовано екологічно чисту тротуарну плитку, замінено бортовий камінь, пішохідну огорожу, оглядові колодязі.

Крім того, до кінця цього року буде завершено реконструкцію проспекту Миколи Бажана на ділянці від межі міста до другого шляхопроводу. На об’єкті передбачається виконати роботи із заміни асфальтобетонного покриття проїжджої частини та тротуарів, капітального ремонту шляхопроводів та підземних пішохідних переходів, влаштування велосипедних доріжок, реконструкції мережі зовнішнього освітлення, перекладання дощової каналізації, заміни бар’єрного огородження.

Повна реконструкція проспекту, яка буде завершена до початку ЄВРО 2012, відчутно збільшить пропускну спроможність автошляху з 65 тис. авто/добу до 90 тис. авто/добу. Окрім того, дасть можливість швидко розвантажити центральну частину міста від транспорту, який в години «пік» рухається у напрямку Харківської площі.

У Головному управлінні також нагадали, що з 4 жовтня 2011 року введено в експлуатацію першу чергу «Міської електрички». У рамках реалізації зазначеного проекту було організовано рух електропоїздів Київським транспортним кільцем із впровадженням 14 пересадочних вузлів (станцій і платформ), а саме: «Київ-Пасажирський», «Видубичі», «Лівий берег», «Дарниця», «Лівобережна», «Троєщина», «Київ-Петрівка», «Зеніт», «Вишгородська», «Рубежівська», «Сирець», «Борщагівка», «Київ-Волинський», «Караваєві дачі».

Реалізація цього проекту дозволила більш рівномірно розподілити пасажиропотоки та зменшити навантаження на пасажирський транспорт столиці, а також забезпечити прямий зв’язок між лівобережною і правобережною частинами міста.

Ще одним важливим об’єктом для усіх киян та гостей міста, який відкриють у грудні 2011 року, стане нова станція метрополітену «Виставковий центр» Куренівсько-Червоноармійської лінії. Це вже третя новозбудована станція столичного метро за останні два роки.

У Головному управлінні резюмують, що поліпшення та розвиток транспортної інфраструктури столиці залишиться пріоритетним завданням для столичної влади і в наступному 2012 році.