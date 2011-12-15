Екс-меру Гурзуфа суд дав 4 роки умовно

Алуштинський міський суд засудив колишнього мера південнобережного селища Гурзуф Віктора ГАМАЛЯ і екс-землевпорядника селищної ради, які звинувачувалися у незаконному виділенні комерційній фірмі 1,3 га землі з розташованими на ділянках берегоукріплювальними спорудами, до чотирьох років позбавлення волі, звільнивши від покарання з випробувальним терміном 2 роки, при цьому ухвалив стягнути з них 1,5 млн. грн. збитку, нанесеного в результаті будівництва елінгів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

«За незаконне розпорядження землею суд призначив колишнім чиновникам покарання, не пов`язане з позбавленням волі», - сказано у прес-релізі.

Прокуратура готує апеляцію на вирок у зв`язку з неправильним застосуванням закону і невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину, заявили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму в жовтні 2010 року порушила кримінальну справу проти тодішнього мера Гурзуфа В.ГАМАЛЯ за підозрою у внесенні до документів свідомо неправдивої інформації при передачі в оренду фірмі двох ділянок нібито для зберігання плавзасобів, хоча фактично структура будувала житловий комплекс.

Чиновник перебував у розшуку і був затриманий у квітні 2011 року в Києві. Центральний райсуд Сімферополя ухвалив рішення про арешт В.ГАМАЛЯ. Із землевпорядника узяли підписку про невиїзд.

Екс-мерові і землевпорядникові пред`явили звинувачення у здійсненні злочинів, передбачених частинами 2 статей 364 і 366 Кримінального кодексу, - зловживання службовим становищем і службова фальсифікація, які призвели до тяжких наслідків.