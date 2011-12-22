Малярія косить іноземців у Луганську

У Луганській області санітарно-епідеміологічна станція ініціює створення поліклініки для диспансеризації та лікування іноземних студентів від малярії у зв'язку зі зростанням захворюваності в цьому році.

Про це йдеться в переданому УНІАН рішенні надзвичайної протиепідемічної комісії СЕС Луганської області.

У документі зазначається, що у зв'язку з великомасштабними міграційними процесами в області почастішали випадки захворюваності на малярію. Крім того, на території області склалися сприятливі умови для існування малярійних комарів.

«У нас проживає 3,452 тис. чоловік, які є потенційними джерелами малярії, з них перехворіла на малярію 21 людина. Це зумовлює необхідність створення чіткої системи проведення хіміопрофілактики малярії, своєчасного проведення лікувально-діагностичних і протиепідемічних заходів», - говориться в рішенні комісії.

Згідно з даними СЕС, із 2003 по 2011 роки на території області було зафіксовано 18 випадків захворювань на малярію, 14 із них - у іноземних мігрантів. У 2011 році зафіксовано 21 випадок захворювання серед мігрантів, зокрема - студентів-іноземців.

У зв'язку з цим, СЕС рекомендує розглянути і внести корективи до планів заходів щодо профілактики малярії у всіх містах і районах області, забезпечити підготовку медичних кадрів, готовність профілакторно-лікувальних закладів усіх форм власності для надання лікування хворим на малярію, а також створити запас антималярійних препаратів, зокрема на період Євро-2012.

Рішення надзвичайної протиепідемічної комісії направлене до Головного управління охорони здоров'я Луганської облдержадміністрації з метою розгляду питання про створення поліклініки для диспансеризації та лікування іноземних студентів від малярії.