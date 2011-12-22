Справу Пукача відклали до наступного року
14:29, 22 грудня 2011Суспільство
1300 0
Потрібен допуск до держтаємниці
|Олексій Пукач
Як повідомила представник інтересів вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, в слуханні справи оголошено перерву через те, що двоє представників потерпілого у справі журналіста Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО ще не отримали допуск до державної таємниці.
За словами адвоката, така тривала перерва в засіданнях обгрунтована, оскільки для отримання допуску до держтаємниці відводиться до двох місяців.
В.ТЕЛИЧЕНКО нагадала, що на попередньому засіданні О.ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив двох своїх представників, суд визнав їх такими й надав їм час для того, щоб звернутися із заявою про отримання допуску до держтаємниці.
Допит О.ПУКАЧА в суді ще не завершено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter