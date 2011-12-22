Справу Пукача відклали до наступного року

Печерський районний суд Києва 19 січня 2012 року продовжить слухання справи за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомила представник інтересів вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, в слуханні справи оголошено перерву через те, що двоє представників потерпілого у справі журналіста Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО ще не отримали допуск до державної таємниці.

За словами адвоката, така тривала перерва в засіданнях обгрунтована, оскільки для отримання допуску до держтаємниці відводиться до двох місяців.

В.ТЕЛИЧЕНКО нагадала, що на попередньому засіданні О.ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив двох своїх представників, суд визнав їх такими й надав їм час для того, щоб звернутися із заявою про отримання допуску до держтаємниці.

Допит О.ПУКАЧА в суді ще не завершено.