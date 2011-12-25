При прокладанні дороги натрапили на курган епохи бронзи

У Черкаській області під час прокладання дороги працівники ВАТ «Уманьавтодор» натрапили поблизу сіл Гродзеве і Бабанка на курган.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні культури Черкаської обласної держадміністрації, у ході дослідження кургану археологи знайшли поховання та залишки кераміки.

Курган відноситься до епохи бронзи. Виявлено 10 поховань, серед інвентарю - 2 ліпних горщики, які після реставрації будуть передані до фондів Черкаського обласного краєзнавчого музею.

За словами археологів, на Черкащині ще чимало курганів, адже свого часу тут жили скіфи-хлібороби.