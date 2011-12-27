Невідомий розбирає рейки на дитячій залізниці

У Запоріжжі затримано чоловіка, який розбирав на металобрухт дитячу залізницю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту Державної служби охорони, о 13.00 наряд Жовтневого відділу Державної служби охорони отримав повідомлення, що невідомий розбирає залізничну колію міської дитячої залізниці. Прибувши на місце події, правоохоронці одразу побачили зловмисника, який вже встиг демонтувати дев’ять елементів та металеву підкладку залізничної колії. Співробітники ДСО затримали і доставили чоловіка до Комунарського райвідділу міліції. Проти 33-річного жителя міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Матеріальні збитки встановлюються.

У прес-службі ДДСО нагадали, що Запорізька дитяча залізниця – одна з найбільших дитячих залізниць Європи. Вона побудована ще 1976 року з метою ознайомлення дітей із особливостями професії залізничника.