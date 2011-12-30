Столичні продавці газет погрожують страйком

Через те, що 29 грудня на сесії Київської міської ради депутати так і не прийняли рішення щодо впорядкування торгівлі у МАФах, столичні продавці преси готуються до страйку.

«Нам вже півроку обіцяють, що приймуть рішення і видадуть документи. Але віз і нині там. Обіцяли, що продавців преси звільнять від сплати пайового внеску, потім — що зроблять його мінімальним», — заявив глава Асоціації преси Олексій Бабанський, пише ZN.UA з посиланням на "Сегодня".

«Але, за нашими даними, на закритому засіданні у мерії було подано проект, за яким ми повинні на рік платити 7500 грн. внеску, 5600 грн. за паспорт, та ще оплачувати погодження з „Київгазом“, „Київводоканалом“. Для нас це дорого. До того ж збираються не пускати пресу, як і всі МАФи, в зону НСК, до переходів і метро», — додав він.