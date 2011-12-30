У Держстаті підтверджують, що українці акуратно сплачують за ЖКП

Жителі України в січні-листопаді 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 31,9 млрд. грн., що становить 98,5% нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Одеській, Львівській і Закарпатській областях (104,1-102,1%), найнижчий – у Криму і Луганській області (94,6-95,3%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в листопаді п.р. збільшилися на 33,5% порівняно з листопадом 2010 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) становили 468 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у листопаді 2011 року збільшилася на 10,2% порівняно з жовтнем і на кінець листопада 2011 року становила 11 млрд. 632,2 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,9 місяця. Збільшення заборгованості відбулося в усіх регіонах країни.

Зокрема, в листопаді п.р. заборгованість за три і більше місяці мали: за централізоване опалювання і гаряче водопостачання – 28,7% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 22,5%, за вивезення побутових відходів – 19,8%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 18,1%, за газопостачання – 19,7%.

У січні-листопаді 2011 року населення сплатило за електроенергію 7 млрд. 965,5 млн. грн., що становить 112,6% нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання з урахуванням погашення боргів за попередні періоди спостерігався в Закарпатській, Одеській і Херсонській областях (179,9-160,7%), найнижчий – у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях (67,3-75%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок листопада 2011 року становила 2 млрд. 975,5 млн. грн.

У січні-листопаді 2011 року населення України уклало 117,1 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 217,4 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 191,9 млн. грн.