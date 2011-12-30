Охоронець згорів на робочому місці
17:43, 30 грудня 2011Суспільство
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На Херсонщині
У Херсонській області охоронець місцевого агропідприємства згорів на робочому місці.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, вчора, 29 грудня, в селі Тягинка Бериславського району на території ТОВ «Таврика-С» було виявлено обгорілий труп 49-річного охоронця.
Попередньо встановлено, що причиною загибелі працівника стало паління в ліжку в нетверезому вигляді.
На гасіння займання пожежно-рятувальний загін не викликався.
Проводиться розслідування всіх обставин трагедії.
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