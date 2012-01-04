Головного податківця Прикарпаття вдарили палкою по голові

Голова Державної податкової служби в Івано-Франківській області Віктор Рахміль знаходиться в обласній лікарні після побиття.

Про це повідомляє ЗІК.

Напередодні Нового року головного податківця Прикарпаття побили невідомі. За інформацією місцевих правоохоронців, Віктора Рахміля вдарили по голові палицею.

Наразі за цим фактом порушена кримінальна справа. Працівники УМВС в Івано-Франківській області проводять роботу з можливими свідками цього злочину, аби з’ясувати усі обставини.

У свою чергу, голова Івано-Франківської ОДА Михайло Вишиванок припустив, що побиття головного податківця області пов’язане зі службовою діяльністю.