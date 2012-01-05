Розпочинається відбір безплатних адвокатів

Протягом 2012 року Міністерство юстиції проведе низку конкурсів з відбору адвокатів, які відповідно до закону «Про безоплатну правову допомогу» залучатимуться державою до надання безоплатної вторинної правової допомоги громадянам України з 1 січня 2013 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що 28 грудня 2011 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про затвердження порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. За його словами, до кінця 2012 року Міністерство юстиції, яке визначено відповідальним за проведення відповідних конкурсів, здійснить відбір адвокатів та укладе з ними необхідні контракти.

Оголошення про конкурс оприлюднюватиметься на офіційному веб-сайті Мін'юсту, а також на веб-сайтах Центру правової реформи і законопроектних робіт при Мін'юсті, управлінь юстиції в областях, містах Київ та Севастополь, а також розміщуватиметься в місцевих засобах масової інформації за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.

За результатами конкурсу відбиратимуться претенденти для включення їх до реєстрів адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору.

Прес-служба Мін’юсту нагадує, що з липня 2011 року, після ухвалення закону про безоплатну правову допомогу, в країні розпочалося поетапне формування системи надання первинної та вторинної безоплатної юридичної допомоги громадянам України.

На сьогодні в Україні вже реалізовано можливість отримання громадянами України безоплатної первинної юридичної допомоги, зокрема, на базі 733 громадських приймалень, що були створені при територіальних управліннях юстиції. Такі ж громадські приймальні будуть створені при органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади.

До 1 січня 2013 року Міністерство юстиції утворить при управліннях юстиції областях, містах Києві та Севастополі центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Такі центри надаватимуть допомогу у складанні процесуальних документів, здійсненні представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, захисті від обвинувачення. З 1 січня 2013 року такі центри забезпечуватимуть надання безоплатної правової допомоги особам, до яких застосовано адміністративне затримання та арешт; підозрюваним у вчиненні злочину особам, які затримані органами дізнання та слідства; особам, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту; особам, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов’язковою. Надання безоплатної вторинної правової допомоги іншим категоріям осіб, які згідно із законом мають право на таку допомогу, забезпечуватиметься поетапно, починаючи з 1 січня 2014 року.

У повному обсязі, передбаченому законом, всі види безоплатної правової допомоги надаватимуться всім категоріям осіб з 1 січня 2017 року.