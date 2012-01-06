У Сімферополі 7-річного хлопчика прямо з басейну забрала «швидка»

У Сімферополі 7-річного хлопчика доставлено у вкрай тяжкому стані до лікарні після тренування в критому басейні Кримського медичного університету імені Георгієвського, лікарі борються за життя дитини.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримського управління МНС.

Інцидент стався сьогодні у першій половині дня. «Хлопчик займався плаванням і раптом пішов на дно. Студенти 5-го курсу витягнули дитину з води і надали першу медичну допомогу», - зазначається в прес-релізі.

Лікарі «швидкої допомоги», які прибулі на місце події, провели реанімаційні заходи, після чого доставили постраждалого до республіканської дитячої клінічної лікарні.

У дитини - набряк мозку і пневмонія. Малюка підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

Обставини інциденту з'ясовуються.