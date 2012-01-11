Митник обіцяв повернути вилучену машину за 1 тис. доларів

Прокуратура Житомирської області передала до суду справу проти працівника митниці, який за 1 тис. доларів пообіцяв іноземцю повернути вилучений за порушення митних правил автомобіль.Про це йдеться у наданому сьогодні УНІАН повідомленні прес-служби прокуратури Житомирської області.

"Прокуратурою Житомирської області закінчено розслідування кримінальної справи, порушеної минулого року за фактом шахрайства з боку головного інспектора митної варти Житомирської митниці", – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури справу, порушену у 2011 році проти митника за частиною 1 ст. 190 (шахрайство) і частиною 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, з обвинувальним висновком цими днями передав до суду Відділ нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції прокуратури Житомирської області.

Під час досудового слідства прокуратура встановила, що головний інспектор митної варти митниці шляхом шахрайства заволодів 1 тис. доларів громадянина іншої країни, пообіцявши йому вирішити питання про повернення автомобіля. Авто було вилучено у власника під час перетинання українського кордону за порушення митних правил.