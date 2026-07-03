Новий флагманський літак Gulfstream встановив світові рекорди зі швидкості та дальності

Вартість Gulfstream G800 становить близько 72,5 мільйона доларів.

Американська компанія Gulfstream оголосила, що її новий G800 здійснив найдальший і найшвидший переліт в історії ділової авіації. Про це виробник повідомив на своєму сайті.

У червні літак без посадки подолав маршрут Рейк'явік (Ісландія) – Саванна (Джорджія, США) завдовжки 5505 км за 5 годин 52 хвилини, підтримуючи середню крейсерську швидкість 0,91 Маха. Цей переліт приніс Gulfstream ювілейний, 800-й світовий рекорд швидкості між парами міст.

Наприкінці місяця G800 встановив ще один рекорд, виконавши переліт із Мельбурна (Австралія) до Моліна (Іллінойс, США). Літак подолав 15 377 км за 16 годин 56 хвилин, підтримуючи середню крейсерську швидкість 0,85 Маха.

Відео дня

"800-й рекорд швидкості між парами міст і найдальший та найшвидший переліт в історії ділової авіації демонструють потужність нашого флоту нового покоління та передові можливості G800", – зазначив президент компанії Gulfstream Марк Бернс.

У Gulfstream окремо наголосили, що за всю історію літаки компанії встановили вже 815 світових рекордів швидкості. Сам G800, попри те що був введений в експлуатацію лише у серпні 2025 року, вже забезпечив 15 із цих рекордів.

Gulfstream G800 – довідка

G800 створений для виконання наддалеких перельотів. Його максимальна дальність польоту становить 15 186 км на швидкості 0,85 Маха та 12 964 км на високошвидкісному крейсерському режимі 0,90 Маха.

Максимальна експлуатаційна швидкість становить 0,935 Маха, що забезпечує операторам гнучкість у виконанні місій за одночасного збереження високої паливної ефективності та експлуатаційної надійності.

Літак оснащений системою, яка повністю оновлює свіже повітря в салоні кожні дві–три хвилини, плазмовою системою очищення повітря та 16 панорамними овальними ілюмінаторами.

Інтер'єр може бути сконфігурований із чотирма житловими зонами або трьома житловими зонами та окремим відсіком для екіпажу. Вартість Gulfstream G800 становить близько 72,5 мільйона доларів.

Бізнес-авіація – інші новини

Нещодавно французька компанія Dassault Aviation успішно виконала перший політ свого нового бізнес-джета Falcon 10X. Літак піднявся в повітря з аеропорту Бордо-Меріньяк.

Falcon 10X стане новим флагманом лінійки бізнес-джетів французької компанії Dassault Aviation. Очікується, що літак конкуруватиме з найсучаснішими моделями цього сегмента від Bombardier і Gulfstream.

Повідомлялося також, що новий бізнес-джет Global 8000 від Bombardier записав на свій рахунок перший рекорд швидкості. Літак виконав переліт із Монреаля до Ніцци трохи більш ніж за шість годин.

Вас також можуть зацікавити новини: