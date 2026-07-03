Названо моделі, які розкуповують українці: на першому місці – легендарний кросовер

На першій позиції опинився Renault Duster, який обирають за доступність та універсальність.

За перше півріччя 2026-го на українському ринку реалізували близько 33 тисяч нових легкових авто. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

На першому місці опинився кросовер Renault Duster, який обирають за доступність – придбати новий автомобіль в Україні можна за 943 500 гривень.

Кросовер цінують не лише за відносно невелику ціну. Серед головних переваг – надійність та універсальність. На другому та третьому місці також опинилися кросовери, що вкотре демонструє пріоритети вітчизняних покупців.

Відео дня

Збільшений дорожній просвіт цих авто допомагає долати неякісні дороги, вибоїни та зимові замети, що дуже цінують українці. У випадку із гібридними версіями Toyota RAV4 свою роль відіграє також паливна економічність.

Ще одна перевага кросоверів – висока ліквідність. Попит на ці автомобілі на вторинному ринку залишається дуже великим, тому їх легше продати, ніж деякі інші моделі. Це стосується як бюджетних, так і більш дорогих кросоверів.

Бестселери півріччя в Україні:

Renault Duster – 2670 од.; Toyota RAV4 – 1811 од.; Hyundai Tucson – 1302 од.; Toyota Land Cruiser Prado – 1003 од.; Škoda Kodiaq – 943 од.; Mazda CX-5 – 910 од.; Volkswagen Touareg – 854 од.; Nissan Qashqai – 627 од.; Škoda Karoq – 606 од.; Škoda Octavia – 579 од.

Авторинок України – останні новини

Раніше повідомлялося, що серед брендів лідером українського авторинку у першому півріччі залишалася японська Toyota. Друге та третє місця посіли європейські бренди – Renault і Škoda. Серед китайських брендів найбільший попит мав BYD, однак за підсумками першого півріччя він посів лише п'яте місце, суттєво відставши від лідерів. Найпопулярнішою серед преміальних марок стала BMW.

Повідомлялося також, що у травні український автопарк поповнився майже 4,6 тисячі імпортованих уживаних легкових авто віком до п'яти років. Найбільшу частку серед них становили моделі з бензиновими двигунами.

Вас також можуть зацікавити новини: