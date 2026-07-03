Бюджетний Android отримав найвищу оцінку від користувачів: чим він хороший

На вершині "народного" рейтингу AnTuTu опинився недорогий смартфон OPPO.

Бенчмарк AnTuTu опублікував актуальний рейтинг задоволеності користувачів Android. Він формується на основі реальних відгуків власників смартфонів.

Найвище оціненим Android-смартфоном за версією користувачів AnTuTu став OPPO K13 Turbo 5G. Як зауважили журналісти, телефон доступний у Китаї приблизно за 280 доларів, і за ці гроші користувачі отримують 6,8-дюймовий AMOLED-екран, величезний акумулятор 7000 мАг зі швидкою зарядкою 80 Вт та потужний процесор Dimensity 8450.

Унікальною особливістю пристрою стала наявність активного вентилятора для охолодження. Кулер розкручується до 18 тис. обертів на хвилину, завдяки чому ефективність відведення тепла зростає на 20%. Крім того, K13 Turbo має ступінь водонепроникності IPX6, IPX8 та IPX9, тож він взагалі не боїться води.

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OPPO K13 Turbo 5G отримав 96,83% позитивних відгуків. Цей пристрій, наприклад, випередив флагманські смартфони Nubia Z80 Ultra та OPPO Find X8 Ultra, які посіли друге та третє місця відповідно.

Також до топ-листа найкращих увійшли Nubia Z70S Ultra, OPPO Find X8s, vivo X300 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, realme GT8 Pro, Honor 400 Pro та OnePlus Ace 6. Усі вони отримали рейтинг задоволеності не нижче 93%.

Раніше AnTuTu опублікував рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Найвигідніший для придбання флагман сьогодні продає iQOO, а в ультрабюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

Експерти обрали 5 найкращих бюджетних смартфонів, які можна придбати влітку 2026 року. Сьогодні не обов’язково переплачувати понад $500, щоб отримати стильний і функціональний пристрій.

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