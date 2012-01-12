Військовий привіз з Гвінеї до Вінниці малярію
Повідомляє СЕС
Жителя Вапнярки Томашпільського району Вінницької області госпіталізовано із захворюванням на малярію.
По це УНІАН повідомив завідувач епідеміологічного відділення Вінницької обласної санепідемстанції Степан ТОМІН.
За його словами, 38-річний військовий пенсіонер 6 січня сам звернувся по допомогу до лікарів після повернення у грудні із Гвінеї, де був інфікований. Чоловік перебував у цій країні протягом останніх 6 місяців.
С.ТОМІН зазначив, що чоловік проходить лікування у Вінницькій інфекційній лікарні № 1 і для населення загрози не несе, «адже заразитись малярією можна шляхом переливання крові від хворого».
Він також повідомив, що у Вінницькій області щороку фіксується 1-2 особи (іноземні студенти або громадяни, які тривалий час перебували у країнах, де зустрічається така хвороба), які в′їжджають в область уже зараженими малярією.
«У 2010 році було виявлено 2 випадки, а в 2011 році – 1 випадок. За останні 5 років летальних випадків не було», - уточнив С.ТОМІН.