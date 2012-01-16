Свячену воду можна буде отримати за замовленням

Компанія "Небесна Криниця" в рамках благодійної акції, яка пройде 18 і 19 січня, на свято Водохреща, передасть 15000 літрів води храмам Києва для освячення і передачі прихожанам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Так, 18 січня, о 9:00 на території двох храмів - храм Восресіння Христова (Афганський) на вул. Лаврській, 17, і Введенський буденний храм, вул. Глушкова, 17а - представники компанії "Небесна Криниця" роздадуть всім бажаючим воду власного виробництва в 5-літрових бутлях, яку потім віруючі зможуть самостійно освятити в церкві.

Крім того, 19 січня, в день Святого Хрещення, о 9:00 співробітники компанії доставлять до цих храмів ще 2000 бутлів води для освячення.

Крім цього, всі бажаючі зможуть набрати воду з бутлів усередині храму і також її освятити.

Всі постійні клієнти компанії, що замовили доставку води на 19 січня, традиційно одержать її вже освяченою. Воду в день свята освятить священик прямо на виробництві.