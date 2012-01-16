На київському вокзалі шукають вибухівку

На залізничному вокзалі «Київ-Пасажирський» міліція перевіряє інформацію аноніма про закладення вибухівки.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про замінування надійшла від невідомого за телефонним номером «102» близько півгодини тому.

У даний час на вокзалі працюють слідчо-оперативні та вибухо-технічні служби міліції.

Будь-яких подробиць, зокрема, чи здійснювалася евакуація пасажирів та персоналу, в главку не повідомили.