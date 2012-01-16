На київському вокзалі шукають вибухівку
19:45, 16 січня 2012Суспільство
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Інформація надійшла півгодини тому
На залізничному вокзалі «Київ-Пасажирський» міліція перевіряє інформацію аноніма про закладення вибухівки.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про замінування надійшла від невідомого за телефонним номером «102» близько півгодини тому.
У даний час на вокзалі працюють слідчо-оперативні та вибухо-технічні служби міліції.
Будь-яких подробиць, зокрема, чи здійснювалася евакуація пасажирів та персоналу, в главку не повідомили.
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