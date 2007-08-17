Медики пришили 19-річному вантажникові ампутовану руку

18:49, 17 серпня 2007
Суспільство
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Операція в Запоріжжі тривала 10 годин

У Запоріжжі медики пришили 19-річному хлопцю ампутовану внаслідок нещасного випадку на виробництві руку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Держгірпромнагляду в Запорізькій області, нещасний випадок, внаслідок якого молодий чоловік позбувся правої руки, стався 15 серпня на запорізькому підприємстві "Агро-трейд".

"У цеху підприємства з виробництва гофрокартону вантажник наблизився на небезпечну відстань до технологічного устаткування, внаслідок чого сталося захоплення руки та її ампутація в районі передпліччя", - повідомили в прес-службі.

За інформацією керівника прес-служби Костянтина МОРОЗА, колеги потерпілого відразу ж помістили ампутовану руку в ємність з льодом і доставили потерпіло в 9-ту міськлікарню Запоріжжя .

"Операція тривала з 13 до 23 години. Кажуть, тепер рука знову на місці, циркуляція крові в ній відновлена", - повідомив К. МОРОЗ.

У 9-й міськлікарні Запоріжжя УНІАН інформацію про проведення унікальної операції підтвердили.

"Справді, така операція проведена, і кисть живе", - повідомили в ортопедичному відділенні лікарні, де зараз перебуває пацієнт. Проте, зазначають медики, "говорити про отриманий результат однозначно можна буде не раніше, ніж через тиждень".

 

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