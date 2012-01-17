Експерт: девальвується сама суть суду присяжних

Верховна Рада має змінити модель суду присяжних, запропоновану президентським проектом Кримінально-процесуального кодексу.

Таку думку висловив екс-міністр юстиції, президент Інституту правової політики Микола ОНІЩУК, коментуючи внесений Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ до ВР проект нового КПК, повідомили УНІАН у прес-службі Інституту.

За словами екс-міністра юстиції, запропонована проектом модель та юрисдикція суду присяжних не дозволить суттєво вплинути на рівень гарантій захисту прав підсудного. «Оскільки, по-перше, суд присяжних має обмежене застосування – лише у випадку звинувачення особи у скоєнні злочину, за який передбачається покарання у вигляді довічного ув’язнення. По-друге, склад суду присяжних – двоє професійних суддів та троє присяжних – практично девальвує саму суть такого суду», - наголосив М.ОНІЩУК.

На думку експерта, в Україні має бути застосована найбільш поширена та ефективна модель, за якою суди присяжних розглядають лише питання факту злочину та наявності вини, питання ж кваліфікації правопорушення та міри покарання має бути компетенцією виключно професійного суду. «При цьому застосування суду присяжних не має обмежуватись лише тяжкими кримінальними злочинами. Право на суд присяжних повинні мати особи (підсудні), звинувачені у скоєнні злочину, за які передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі більш як на 5 років», - зауважив М.ОНІЩУК.