Заявки на участь в «Євробаченні» в Баку подали 43 країни

На участь в 57-му музичному конкурсі "Євробачення-2012", який відбудеться в травні цього року в Баку, подали заявки 43 країни, говориться в повідомленні офіційного сайту конкурсу з посиланням на "Європейський мовний союз".

Як передає РІА «Новости», серед тих, хто подав заявку - Австрія, Азербайджан, Албанія, Вірменія, Білорусь, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Угорщина, Велика Британія, Грузія, Німеччина, Голландія, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Ісландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Македонія, Мальта, Молдова, Норвегія, Португалія, Росія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія і Естонія.

У повідомленні особливо наголошується на бажанні взяти участь на конкурсі представників Італії, Угорщини й Австрії, які повернулися в конкурс минулого року після тривалої перерви, а також Чорногорії, яка не брала участь в "Євробаченні" останні три роки.

За словами головного продюсера "Євробачення-2012" Яна Ола САНДА, представники країн, які подали заявку, в травні зберуться в Баку для того, щоб "ближче познайомитися з Азербайджаном і азербайджанським народом і взяти участь в найграндіознішому шоу в світі".

"Євробачення-2012" відбудеться в Баку з 22 по 26 травня. Азербайджан отримав право на проведення престижного в Європі пісенного конкурсу після перемоги азербайджанського дуету Ельдара ГАСИМОВА і Нігяр ДЖАМАЛ (сценічний псевдонім Ell&Nikki) з поп-баладою Running Scared на торішньому конкурсі в німецькому Дюссельдорфі.

Україна проводила пісенний конкурс «Євробачення» в 2005 році після перемоги співачки Руслани ЛИЖИЧКО.