На Львівщині перекинулась маршрутка
12:26, 18 серпня 2007Суспільство
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Водій не впорався з управліням
У Львівській області перекинулось маршрутне таксі, четверо пасажирів тяжко травмовані.
Як поінформувало УНІАН джерело в міській ДАІ, аварія сталася учора на автотрасі між містом Винники та селом Липники поблизу Львова. Водій мікроавтобуса “Мерседес” не впорався з керуванням, маршрутка з’їхала в придорожній кювет і перекинулася.
Внаслідок ДТП четверо пасажирів маршрутки отримали переломи та тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні.
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