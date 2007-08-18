На Львівщині перекинулась маршрутка

У Львівській області перекинулось маршрутне таксі, четверо пасажирів тяжко травмовані.

Як поінформувало УНІАН джерело в міській ДАІ, аварія сталася учора на автотрасі між містом Винники та селом Липники поблизу Львова. Водій мікроавтобуса “Мерседес” не впорався з керуванням, маршрутка з’їхала в придорожній кювет і перекинулася.

Внаслідок ДТП четверо пасажирів маршрутки отримали переломи та тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні.