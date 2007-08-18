Навіщо загиблий підірвав на допиті гранату

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вибуху в Центральному районному відділі міліції міста Миколаєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО.

За його словами, кримінальну справу порушено за статтею, що передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання у здісненні діяльності органам дізнання.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня близько 17.00 у Центральному районному відділі міліції міста Миколаєва пролунав вибух. Внаслідок вибуху одна людина загинула, будівлю райвідділу значно пошкоджено.

За попередньою інформацією, вибух стався в кабінеті одного з слідчих, до якого в рамках розслідування однієї кримінальної справи прийшла особа, що фігурує у цій справі.

Було встановлено, що в кабінеті слідчого вибухнула граната РГД-5, яку чоловік, 1944 р. н., що прийшов на допит, проніс під одягом.